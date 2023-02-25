В ДНР подтвердили подрыв ВСУ дамбы в Артемовске и затопление улиц

Советник врио главы ДНР Гагин подтвердил подрыв ВСУ дамбы в Артемовске и затопление улиц

В Донецкой народной республике (ДНР) подтвердили подрыв Вооруженными силами Украины (ВСУ) дамбы на водохранилище «Северный ставок» в Артемовске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника врио главы ДНР Яна Гагина и пресс-службу ЧВК «Вагнер».

Гагин сообщил, что поступают первые данные о затоплении улиц, частных домов и подвалов, где местные жители прятались от обстрелов. Агентство уточняет, что Артемовск расположен в 55 километрах от Донецка и остается важным узлом снабжения украинских войск на Донбассе.

Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали дамбу в Артемовске. «Заливает Ступки, нижние улицы. Вода из Северного ставка ушла. Северный ставок соединен небольшой речкой с Восьмым ставком. Восьмой — с озером. Источники с мест сообщают, что воды будет очень много», — говорится в сообщении.

Ранее западные и украинские официальные лица допустили отступление ВСУ из Артемовска на фоне постепенного продвижения российских сил.