В Евросоюзе заявили о неизбежности холодной войны с Китаем

Итальянский евродепутат Бонфриско заявила о неизбежности холодной войны с Китаем

Действия Китая на международной арене делают неизбежной холодную войну КНР и Евросоюза, заявила член Европарламента от Италии Анна Бонфриско в своем обращении к верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю. В своем заявлении, с которым ознакомилась «Лента.ру», парламентарий призвала усилить трансатлантическую координацию для противодействия влиянию Пекина.

По ее словам, вопрос холодной войны с Китаем стал актуален в связи с «действиями, сдерживанием и угрозами, включая недавнюю форму асимметричного шпионажа» со стороны КНР.

Единство союзников и стран-единомышленников призвано избежать новой холодной войны. Однако трудно понять, как можно избежать такой холодной войны Анна Бонфриско член Европарламента от Италии

Поясняя свою позицию, парламентарий перечислила ряд аспектов внешней политики КНР, которые вызывают беспокойство в ЕС. Таковыми, по ее словам, являются: помощь России и Ирану в обходе санкций, подрыв благосостояния европейцев посредством влияния на рынки, «нарушение суверенитета» Тайваня и ряд других обвинений.

В связи с этим Бонафриско обратилась к Боррелю с вопросом о том, каким будет ответ Евросоюза.

«Как ЕС предложит дальнейшее углубление трансатлантической координации в отношении КНР и Индо-Тихоокеанского региона, одновременно давая понять официальным лицам КНР, что их попытки изменить существующий международный порядок неприемлемы?» — спросила она у главы европейской дипломатии.

Ранее Боррель признал зависимость Европы от ископаемого сырья и энергоресурсов из России и Китая. По словам политика, зависимость от Китая даже больше, чем от российских углеводородов.