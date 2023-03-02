В Евросоюзе заявили о неизбежности холодной войны с Китаем
Действия Китая на международной арене делают неизбежной холодную войну КНР и Евросоюза, заявила член Европарламента от Италии Анна Бонфриско в своем обращении к верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю. В своем заявлении, с которым ознакомилась «Лента.ру», парламентарий призвала усилить трансатлантическую координацию для противодействия влиянию Пекина.
По ее словам, вопрос холодной войны с Китаем стал актуален в связи с «действиями, сдерживанием и угрозами, включая недавнюю форму асимметричного шпионажа» со стороны КНР.
Единство союзников и стран-единомышленников призвано избежать новой холодной войны. Однако трудно понять, как можно избежать такой холодной войны
Поясняя свою позицию, парламентарий перечислила ряд аспектов внешней политики КНР, которые вызывают беспокойство в ЕС. Таковыми, по ее словам, являются: помощь России и Ирану в обходе санкций, подрыв благосостояния европейцев посредством влияния на рынки, «нарушение суверенитета» Тайваня и ряд других обвинений.
В связи с этим Бонафриско обратилась к Боррелю с вопросом о том, каким будет ответ Евросоюза.
«Как ЕС предложит дальнейшее углубление трансатлантической координации в отношении КНР и Индо-Тихоокеанского региона, одновременно давая понять официальным лицам КНР, что их попытки изменить существующий международный порядок неприемлемы?» — спросила она у главы европейской дипломатии.
Ранее Боррель признал зависимость Европы от ископаемого сырья и энергоресурсов из России и Китая. По словам политика, зависимость от Китая даже больше, чем от российских углеводородов.