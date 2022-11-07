Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 7 ноября 2022Мир

В ЕС признали энергетическую зависимость от России и Китая

Глава евродипломатии Боррель признал энергетическую зависимость от России и Китая

Фото: Todd Korol / Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал в личном блоге зависимость Европы от ископаемого сырья и энергоресурсов из России и Китая.

Боррель отметил, что Китай играет ключевую роль в цепочках поставок, и ЕС по-прежнему сильно зависит от Пекина в рамках стратегии зеленого перехода, который предполагает отказ от использования ископаемого топлива, загрязняющего окружающую среду. По словам политика, зависимость от Китая даже больше, чем от российских углеводородов.

«На Китай приходится 90 процентов наших потребностей в магнии, 90 процентов наших потребностей в редкоземельных металлах, а также 80 процентов солнечных панелей, используемых в ЕС. Нам необходимо работать над устранением этой зависимости и укреплением наших позиций. Мы продолжим взаимодействие с нашими партнерами по Китаю, в том числе в рамках G7», — написал глава евродипломатии в обзоре по итогам прошедшего саммита G7.

Материалы по теме:
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

Боррель подчеркнул, что Китай по прежнему является не только конкурентом, но ключевым экономическим партнером, поэтому ЕС необходимо «стремиться к конструктивному сотрудничеству, где это возможно».

Ранее сообщалось, что западные страны могут ввести потолок цен на нефть из России в диапазоне 63-64 доллара за баррель. За основу была взята средняя цена поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет. Окончательное решение пока не принято.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло потери 115-й бригады морпехов в боях под Павловкой
Названы самые востребованные специальности в Москве
Конфискованные российские яхты заставили страны Запада раскошелиться
Минобороны заявило о продвижении морпехов ТОФ вглубь обороны ВСУ
Российский город обстреляли со стороны Украины
Россиянам раскрыли правильный порядок действий при бритье
В ЕС признали энергетическую зависимость от России и Китая
Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за конфликт с шумными соседями
Морпехи Тихоокеанского флота России начали наступать на угледарском направлении
На Украине решили национализировать принадлежащие олигархам предприятия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.