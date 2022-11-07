В ЕС признали энергетическую зависимость от России и Китая

Глава евродипломатии Боррель признал энергетическую зависимость от России и Китая

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал в личном блоге зависимость Европы от ископаемого сырья и энергоресурсов из России и Китая.

Боррель отметил, что Китай играет ключевую роль в цепочках поставок, и ЕС по-прежнему сильно зависит от Пекина в рамках стратегии зеленого перехода, который предполагает отказ от использования ископаемого топлива, загрязняющего окружающую среду. По словам политика, зависимость от Китая даже больше, чем от российских углеводородов.

«На Китай приходится 90 процентов наших потребностей в магнии, 90 процентов наших потребностей в редкоземельных металлах, а также 80 процентов солнечных панелей, используемых в ЕС. Нам необходимо работать над устранением этой зависимости и укреплением наших позиций. Мы продолжим взаимодействие с нашими партнерами по Китаю, в том числе в рамках G7», — написал глава евродипломатии в обзоре по итогам прошедшего саммита G7.

Боррель подчеркнул, что Китай по прежнему является не только конкурентом, но ключевым экономическим партнером, поэтому ЕС необходимо «стремиться к конструктивному сотрудничеству, где это возможно».

Ранее сообщалось, что западные страны могут ввести потолок цен на нефть из России в диапазоне 63-64 доллара за баррель. За основу была взята средняя цена поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет. Окончательное решение пока не принято.