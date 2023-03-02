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21:32, 2 марта 2023Мир

В ООН отказались комментировать диверсию в Брянской области

В ООН заявили о нежелании дальнейшей эскалации конфликта после диверсии в Брянской области

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик отказался комментировать диверсию в приграничном районе Брянской области, передает РИА Новости.

Дюжаррик заявил, что организация не способна проверить подлинность сообщений Москвы и Киева о произошедшем. «У меня нет конкретной информации по поводу инцидента, который комментируют обе столицы, у меня нет какого-либо комментария на этот счет», — отметил он, подчеркнув, что ООН не хочет дальнейшей эскалации конфликта.

Утром 2 марта стало известно, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. В результате атаки диверсантов погиб один человек, а также был ранен десятилетний мальчик.

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Варвара Кузьмина
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