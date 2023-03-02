В ООН отказались комментировать диверсию в Брянской области
В ООН заявили о нежелании дальнейшей эскалации конфликта после диверсии в Брянской области
Представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик отказался комментировать диверсию в приграничном районе Брянской области, передает РИА Новости.
Дюжаррик заявил, что организация не способна проверить подлинность сообщений Москвы и Киева о произошедшем. «У меня нет конкретной информации по поводу инцидента, который комментируют обе столицы, у меня нет какого-либо комментария на этот счет», — отметил он, подчеркнув, что ООН не хочет дальнейшей эскалации конфликта.
Утром 2 марта стало известно, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. В результате атаки диверсантов погиб один человек, а также был ранен десятилетний мальчик.