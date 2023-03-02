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00:47, 2 марта 2023Мир

В Германии допустили возвращение Крыма Украине

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о праве Украины включить условие по Крыму в мирное соглашение
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украине необходимо решить самой, следует ли включать в мирное соглашение обязательное условие по Крыму. Об этом она высказалась в эфире телеканала ARD.

Бербок отметила, что «Украине принадлежит также и Крым», на фоне чего против России ввели санкции в 2014 году. Она заявила о праве Киева включить условие по полуострову в мирное соглашение и допустила возвращение этой территории в состав Украины.

«И украинский президент [Владимир Зеленский] говорит, что Крым принадлежит Украине. И в конце концов, мы поддерживаем Украину в ее правах на самооборону, но это — территория Украины», — подчеркнула министр.

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Марина Совина
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