В Германии допустили возвращение Крыма Украине

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о праве Украины включить условие по Крыму в мирное соглашение

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украине необходимо решить самой, следует ли включать в мирное соглашение обязательное условие по Крыму. Об этом она высказалась в эфире телеканала ARD.

Бербок отметила, что «Украине принадлежит также и Крым», на фоне чего против России ввели санкции в 2014 году. Она заявила о праве Киева включить условие по полуострову в мирное соглашение и допустила возвращение этой территории в состав Украины.

«И украинский президент [Владимир Зеленский] говорит, что Крым принадлежит Украине. И в конце концов, мы поддерживаем Украину в ее правах на самооборону, но это — территория Украины», — подчеркнула министр.