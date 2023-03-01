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00:06, 2 марта 2023Мир

В ФРГ ответили на вопрос о дебатах по поставкам истребителей Украине

Глава МИД Германии Бербок: в стране не ведут дебаты о передаче Украине истребителей
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире телеканала ARD ответила на вопрос о проведении в стране дебатов, касающихся возможных поставок Украине истребителей. Она подчеркнула, что в настоящее время обсуждение данной темы не ведется, сообщает РИА Новости.

«Мы не ведем дебаты на этот счет», — заявила глава МИД Германии.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес усомнился в возможности передачи Киеву боевой авиации. По его словам, обучение пилотов и техников для обслуживания самолетов — это долгий процесс, подготовка украинских военнослужащих для работы на западной авиационной технике будет вестись лишь после окончания конфликта, тогда же Украина получит и истребители.

Представитель Минобороны Германии Арне Коллац, в свою очередь, отмечал, что на данный момент правительство ФРГ не рассматривает вопрос поставок западных истребителей по запросу Киева. Также сообщается, что в Евросовете эта тема до сих пор не поднималась.

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Марина Совина
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