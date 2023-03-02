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09:25, 2 марта 2023Мир

Байдена уличили в усмешке над умершими от передозировки детьми

Fox News: Байдена раскритиковали за усмешку в словах о детях, умерших от передозировки

Фото: Chris Kleponis / Pool / CNP / Globallookpress.com

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала президента США Джо Байдена за то, что он якобы усмехнулся, говоря о женщине, потерявшей двух детей. Те скончались от передозировки фентанилом в 2020 году, пишет Fox News.

Это произошло во время его выступления на конференции по проблемам Демократической фракции палаты представителей в Балтиморе вечером 1 марта. Тейлор Грин, в свою очередь, возложила вину на правительство за неспособность остановить приток наркотиков в США.

Ее комментарии прозвучали в ответ на показания Ребекки Кислинг, матери двух мальчиков, которые умерли от отравления фентанилом. По данным американских СМИ, они не знали, что за таблетки принимают, и не понимали, что препарат содержит это вещество. «Это правительство подвело вас, оно подвело американские семьи, и оно подвело наших детей и нашу молодежь», — возмутилась Грин.

Издание Fox News регулярно пишет об оговорках политика. Ранее Байден ошибся, рассказывая о работниках в Белом доме. «Больше половины женщин моей администрации — женщины», — сказал президент.

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Виктория Кондратьева
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