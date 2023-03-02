США решили «обуздать» российских хакеров

Белый дом: «обуздание» российских хакеров — цель новой стратегии кибербезопасности

Белый дом объявил о новой стратегии кибербезопасности, которая призвала усилить защиту государства в условиях постоянного роста числа хакерских атак и цифровых преступлений, направленных против него. Одной из главных целей стратегии назвали «обуздание» российских хакеров, пишет Reuters.

Стратегия также призывает к ужесточению регулирования существующих методов кибербезопасности в различных отраслях промышленности. Она также призывает к улучшению сотрудничества между правительством и частным сектором.

США также признали другой угрозой национальным интересам в киберсфере КНР, которая «стремится изменить действующий международный порядок». Отмечается, что Пекин также «стремится к статусу самого передового стратегического конкурента» Вашингтона.