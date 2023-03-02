Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:28, 2 марта 2023Мир

В США обозначили главную угрозу Вашингтону в киберсфере

Вашингтон в новой стратегии кибербезопасности признал КНР главной угрозой интересам США

Фото: Chance Chan / Reuters

Вашингтон признал главной угрозой национальным интересам США в киберсфере КНР, которая «стремится изменить действующий международный порядок». Об этом говорится в новой стратегии кибербезопасности, опубликованной Белым домом на официальном сайте.

«КНР в настоящее время представляет самую масштабную, самую активную и наиболее постоянную угрозу для сетей как государственного, так и частного секторов и является единственной страной, стремящейся изменить международный порядок», — говорится в документе.

Отмечается, что Пекин также «стремится к статусу самого передового стратегического конкурента» США.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Китай призывает США прекратить продавать вооружение Тайваню и предупреждает, что Пекин продолжить принимать все необходимое для собственной защиты

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила об операции по ликвидации украинских диверсантов в Брянской области
На российском авиазаводе при испытаниях фюзеляжа погиб человек
Появилось видео работы российского снайпера ночью под Кременной по солдатам ВСУ
Россияне массово захотели купить жилье в пляжной стране
Российские истребители сбили в ДНР украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8
По сериалу «Очень странные дела» поставят спектакль-приквел
Минобороны заявило о поражении 89 артиллерийских подразделений ВСУ
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
Российские войска уничтожили 270 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий
Блинкен обратился к Лаврову
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.