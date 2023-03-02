В США обозначили главную угрозу Вашингтону в киберсфере

Вашингтон в новой стратегии кибербезопасности признал КНР главной угрозой интересам США

Вашингтон признал главной угрозой национальным интересам США в киберсфере КНР, которая «стремится изменить действующий международный порядок». Об этом говорится в новой стратегии кибербезопасности, опубликованной Белым домом на официальном сайте.

«КНР в настоящее время представляет самую масштабную, самую активную и наиболее постоянную угрозу для сетей как государственного, так и частного секторов и является единственной страной, стремящейся изменить международный порядок», — говорится в документе.

Отмечается, что Пекин также «стремится к статусу самого передового стратегического конкурента» США.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Китай призывает США прекратить продавать вооружение Тайваню и предупреждает, что Пекин продолжить принимать все необходимое для собственной защиты