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10:26, 2 марта 2023Мир

Китай призвал США прекратить продавать оружие Тайваню

МИД Китая призвал США прекратить продавать вооружение Тайваню

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китай призывает США прекратить продавать вооружение Тайваню и предупреждает, что Пекин продолжить принимать все необходимое для своей собственной защиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.

«Продажа США вооружений Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также серьезно вредит отношениям Китая и США, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе», — заявила китайский дипломат.

Ранее США одобрили возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения. Об этом заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Госдепартамент допустил поставку Тайваню боеприпасов для самолетов F-16 на общую сумму около 619 миллионов долларов. Ожидается, что предполагаемая продажа послужит национальным интересам США в сфере экономики и безопасности. Вашингтон намерен поддержать усилия Тайваня по модернизации армии.

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Варвара Кошечкина
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