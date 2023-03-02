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13:01, 2 марта 2023Мир

В Чехии призвали готовиться к интенсивному военному конфликту

Минобороны Чехии призвало ЕС и НАТО готовиться к интенсивному военному конфликту

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Западные союзники должны предоставить Киеву больше оружия и улучшить его военный потенциал из-за возможности интенсивного военного конфликта, призвал старший директор отдела оборонной политики и стратегии Министерства обороны Чехии Ян Йиреш. Его слова приводит Euractiv.

«Главной целью (как Европейского союза, так и НАТО) в ближайшие месяцы и годы должна быть подготовка к масштабному, длительному и чрезвычайно материалоемкому военному конфликту», — сказал он.

Отмечается, что в последние годы Европа мало инвестировала в оборону. В частности, это касается общего объема инвестиций и развития важнейших новых технологий. В таких условиях можно говорит об отсутствии общей обороны, заявил Франсиско Касальдуэро, руководитель проекта Программы оборонного развития в Генеральном директорате Европейской комиссии по оборонной промышленности и космосу.

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Виктория Кондратьева
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