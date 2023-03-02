Инспектор заповедника в Прибайкалье снял на видео непуганого послушного изюбря

Инспектор Байкало-Ленского заповедника снял на видео непуганого изюбря

Инспектор Байкало-Ленского заповедника Александр Каянкин встретил непуганого послушного изюбря и заснял его на видео. Ролик опубликован в сообществе «Заповедное Прибайкалье» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что изюбрь спокойно стоит и ест траву. Инспектор задается вопросом, когда животное наконец-то заметит его и побежит. После этого изюбрь поворачивает голову к оператору, спокойно смотрит на него и возвращается к еде. Затем он начинает уходить, и инспектор в шутку дает ему команду «Стой, раз-два» — изюбрь останавливается. После приказа «кругом» он поворачивает голову на камеру. После вопроса инспектора «Ты куда пошел, тебя, что, отпускали?», изюбрь, недолго посмотрев на человека, возвращается к поеданию травы.

Каянкин сообщил, что встретил изюбря во время закладки учетного маршрута. Животное позволило ему подойти почти вплотную — съемка велась на смартфон с расстояния не более 10 метров.

«Такое поведение зверя не характерно для обычных угодий (там, где дикие животные ощущают воздействие человека), а для заповедных уголков это нормально. И это обстоятельство очень радует — видна наша инспекторская работа», — сказал инспектор.

В январе 2023 года сообщалось, что в Кроноцком заповеднике на Камчатке семейство рысей во время прогулки посетило домик сотрудников службы охраны. Госинспекторы Алексей Ознобихин и Юлия Холодилова указали, что заметили рысей боковым зрением, когда занимались своими делами в служебном доме. По их словам, перед ними появилась взрослая самка, два подросших котенка и еще один гораздо меньшего размера. Еще одного зверя инспекторы разглядеть не успели — он сразу же убежал.