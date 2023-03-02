Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:29, 2 марта 2023Моя страна

Инспектор заповедника в Прибайкалье снял на видео непуганого послушного изюбря

Инспектор Байкало-Ленского заповедника снял на видео непуганого изюбря

Инспектор Байкало-Ленского заповедника Александр Каянкин встретил непуганого послушного изюбря и заснял его на видео. Ролик опубликован в сообществе «Заповедное Прибайкалье» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что изюбрь спокойно стоит и ест траву. Инспектор задается вопросом, когда животное наконец-то заметит его и побежит. После этого изюбрь поворачивает голову к оператору, спокойно смотрит на него и возвращается к еде. Затем он начинает уходить, и инспектор в шутку дает ему команду «Стой, раз-два» — изюбрь останавливается. После приказа «кругом» он поворачивает голову на камеру. После вопроса инспектора «Ты куда пошел, тебя, что, отпускали?», изюбрь, недолго посмотрев на человека, возвращается к поеданию травы.

Каянкин сообщил, что встретил изюбря во время закладки учетного маршрута. Животное позволило ему подойти почти вплотную — съемка велась на смартфон с расстояния не более 10 метров.

«Такое поведение зверя не характерно для обычных угодий (там, где дикие животные ощущают воздействие человека), а для заповедных уголков это нормально. И это обстоятельство очень радует — видна наша инспекторская работа», — сказал инспектор.

В январе 2023 года сообщалось, что в Кроноцком заповеднике на Камчатке семейство рысей во время прогулки посетило домик сотрудников службы охраны. Госинспекторы Алексей Ознобихин и Юлия Холодилова указали, что заметили рысей боковым зрением, когда занимались своими делами в служебном доме. По их словам, перед ними появилась взрослая самка, два подросших котенка и еще один гораздо меньшего размера. Еще одного зверя инспекторы разглядеть не успели — он сразу же убежал.

Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о падении украинской ракеты на многоэтажку в Запорожье
Зеленского захотели сделать «президентом мира»
В Луганск прибыли освобожденные военнопленные со следами пыток
Лавров извинился за непотребное поведение Запада в ходе G20
Восьмиклассница пронесла в российскую школу нож и угрожала одноклассникам
В российском регионе произошло второе за сутки землетрясение
Назван срок открытия в России аналога IKEA
Телескоп Уэбба обнаружил взрыв белого карлика
Лавров рассказал о безнаказанных диверсиях на «Северных потоках» на G20
Шольц назвал невозможным достижение мира на Украине без поставок оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.