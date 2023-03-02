Охранники ТРЦ в Петербурге устроили драку с посетителями и попали на видео

В Санкт-Петербурге охранники ТРЦ устроили драку с посетителями из-за нелегальной торговли

В Санкт-Петербурге охранники торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Охта Молл» устроили драку с посетителями, которые якобы хотели нелегально торговать товаром внутри здания. Потасовка попала на видео, кадры опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

На появившемся видеоролике видно, как трое сотрудников спорят с гостями ТРЦ. Охранник в белой рубашке запрыгивает и кидается на мужчину, в это время девушка и другие свидетели конфликта пытаются разнять дебоширов.

Позже очевидцы рассказали, что пострадавшие в драке парни и девушка намеревались продать с рук посетителям какой-то товар. Охранники сочли нужным проверить, так ли это, и напали на гостей ТРЦ.

В полиции ситуацию никак не комментировали. Кроме того, неизвестно, обращались ли пострадавшие в потасовке посетители в медучреждение.

В ноябре 2022 года сообщалось, что гости подрались с охранниками кафе в Воронеже из-за флага Германии. Полиция организовывала проверку.