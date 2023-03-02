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18:38, 2 марта 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила поджог военкомата в Новоуральске

ФСБ предотвратила поджог военкомата в Новоуральске, возбуждено дело о подготовке теракта

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили поджог военкомата в городе Новоуральск Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Задержан подозреваемый. Им оказался гражданин России 44 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

По месту его жительства проведен обыск, изъяты три самодельных зажигательных устройства и вещества для их изготовления. Мужчина признался в том, что собирался бросить в окно военкомата изготовленным им коктейль Молотова.

По решению суда он арестован.

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Любовь Ширижик
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