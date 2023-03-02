ФСБ предотвратила поджог военкомата в Новоуральске, возбуждено дело о подготовке теракта

Сотрудники ФСБ предотвратили поджог военкомата в городе Новоуральск Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Задержан подозреваемый. Им оказался гражданин России 44 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

По месту его жительства проведен обыск, изъяты три самодельных зажигательных устройства и вещества для их изготовления. Мужчина признался в том, что собирался бросить в окно военкомата изготовленным им коктейль Молотова.

По решению суда он арестован.