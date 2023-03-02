ФСБ показала видео с признанием готовившегося поджечь военкомат россиянина

ФСБ показала видео с признанием задержанного за подготовку поджога военкомата Новоуральска

ФСБ показала видео с задержанием подозреваемого в подготовке поджога военкомата в Новоуральске. Кадры публикует E1.ru.

На видео 44-летний россиянин признался, что готовился поджечь военкомат с помощью коктейля Молотова. Он сам его изготовил и собрался бросить в окно здания. Однако попытку пресекли сотрудники ФСБ. В ходе обысков в доме задержанного были обнаружены еще три самодельных зажигательных устройства и вещества для их изготовления.

Россиянина арестовали и возбудили против него уголовное дело о подготовке теракта. По данным Telegram-канала Mash, мужчина является кришнаитом и работает приемщиком металлолома.

Ранее сообщалось, в Волгограде осудили на четыре года мужчину, бросившего коктейли Молотова в военкомат.