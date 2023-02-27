Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:23, 27 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на четыре года колонии за поджог военкомата

В Волгограде осудили на четыре года мужчину, бросившего коктейли Молотова в военкомат

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Волгограде суд приговорил к четырем года лишения свободы 30-летнего Дениса Сердюка, обвиняемого в поджоге военкомата в мае 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он признан виновным по статье о хулиганстве и умышленной порче имущества.

По версии следствия, в ночь на 15 мая 2022 года Сердюк изготовил несколько коктейлей Молотова, которые затем бросил в окно подсобки военного комиссариата, расположенного на Криворожской улице. Начался пожар, были вызваны спасатели МЧС. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

После поджога Сердюк скрылся, однако полиция сумела установить личность поджигателя, и его задержали. Его адвокат от комментариев отказался, поэтому позиция подсудимого относительно инкриминируемого ему преступления неизвестна.

Сердюк с 2011 по 2012 год служил в Воздушно-десантных войсках в Новороссийске. У него есть несовершеннолетний сын.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского пригрозили Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России
82-летняя женщина с моложавым лицом раскрыла секрет красоты
Российский автопроизводитель анонсировал повышение цен
Бывший тренер «Зенита» сравнил уровень зарплат футболистов в России и Европе
Пенсионер семь тысяч раз позвонил в полицию с оскорблениями и сел в тюрьму
Захарова связала рейтинги Байдена с санкциями США против России
Россиянам предложили недельный отдых в Турции по цене авиабилета
Волочкова перечислила свои ограничения во время Великого поста
Россиянина осудили на четыре года колонии за поджог военкомата
Российская экономика оказалась частично зависима от одного иностранного банка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.