Россиянина осудили на четыре года колонии за поджог военкомата

В Волгограде осудили на четыре года мужчину, бросившего коктейли Молотова в военкомат

В Волгограде суд приговорил к четырем года лишения свободы 30-летнего Дениса Сердюка, обвиняемого в поджоге военкомата в мае 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он признан виновным по статье о хулиганстве и умышленной порче имущества.

По версии следствия, в ночь на 15 мая 2022 года Сердюк изготовил несколько коктейлей Молотова, которые затем бросил в окно подсобки военного комиссариата, расположенного на Криворожской улице. Начался пожар, были вызваны спасатели МЧС. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

После поджога Сердюк скрылся, однако полиция сумела установить личность поджигателя, и его задержали. Его адвокат от комментариев отказался, поэтому позиция подсудимого относительно инкриминируемого ему преступления неизвестна.

Сердюк с 2011 по 2012 год служил в Воздушно-десантных войсках в Новороссийске. У него есть несовершеннолетний сын.