Начался суд над поджигателем военкомата в Волгограде

Поджигателю военкомата в Волгограде суд вменяет хулиганство и умышленную порчу имущества

Советский районный суд Волгограда начал слушания по уголовному делу 30-летнего Дениса Сердюка, обвиняемого в поджоге военкомата в мае 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимому вменятся хулиганство и умышленная порча имущества. По версии следствия, в ночь на 15 мая 2022 года Сердюк изготовил несколько коктейлей Молотова, которые затем бросил в окно подсобки военного комиссариата, расположенного на Криворожской улице. Начался пожар, были вызваны спасатели МЧС. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

После поджога Сердюк скрылся, однако полиция сумела установить личность поджигателя и его задержали. Его адвокат от комментариев отказался, поэтому позиция подсудимого относительно инкриминируемого ему преступления неизвестна.

Сердюк с 2011-го по 2012 год служил в Воздушно-десантных войсках в Новороссийске. У него есть несовершеннолетний сын.