Забросавшего коктейлями Молотова военкомат в Волгограде отправили в СИЗО

Суд арестовал до 15 июля мужчину, бросившего коктейли Молотова в военкомат в Волгограде

Центральный районный суд Волгограда отправил в СИЗО 30-летнего Дениса Сердюка, который бросил коктейль Молотова в здание городского военкомата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мера пресечения в виде ареста избрана по ходатайству следствия до 15 июля.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»). По версии следствия, 15 мая Сердюк поджег самодельные зажигательные устройства и забросал ими окно в бытовом помещении военного комиссариата в Советском районе Волгограда, в результате чего в здании произошло возгорание.

Сердюк скрылся с места преступления, однако его нашли и задержали полицейские.

15 мая сообщалось, что в Рязанской области неизвестные попытались поджечь военкомат около трех часов ночи в поселке Пронск. Злоумышленники хотели поджечь дверь и оконную раму, однако огонь не распространился и военкомат уцелел. Полиция начала поиск поджигателей. Возбуждено уголовное о попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества.