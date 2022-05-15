В Рязанской области попытались поджечь военкомат

В Рязанской области неизвестные попытались поджечь дверь и оконную раму военкомата

В Рязанской области неизвестные попытались поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 15 мая около 3 часов ночи в поселке Пронск. Злоумышленники хотели поджечь дверь и оконную раму здания, однако огонь не распространился, поэтому военкомат уцелел.

В настоящее время полиция разыскивает поджигателей. Возбуждено уголовное о попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Отмечается, что это уже пятый подобный случай за последние несколько дней. Всего с начала спецоперации в России пытались поджечь как минимум десять военкоматов.

12 мая стало известно, что в Череповце задержали двух 16-летних подростков, пытавшихся в ночь на 8 мая поджечь здание местного военкомата. Осуществить задуманное россиянам не удалось, так как их подвела меткость и сила: подростки перепутали окна и бросали коктейли Молотова в здание местного Росреестра. Кроме того, они не смоли пробить стеклопакет.