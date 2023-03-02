Эстония придумала условие для гарантии безопасности Украины

Глава МИД Эстонии Рейнсалу назвал ядерное оружие условием для гарантии безопасности Киева

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что полноправное членство Украины в НАТО или передача ему ядерного оружия являются единственными возможными гарантиями безопасности для Киева. Такое мнение он высказал в интервью журналу Newsweek, опубликованном в четверг.

Рейнсалу заявил, что заявлений об «открытой двери» НАТО недостаточно и Украину необходимо принять в альянс. По мнению министра, отказ сделать это будет означать, что НАТО желает нового конфликта между Москвой и Киевом в будущем.

Также он раскритиковал идею создания отдельного альянса для гарантий безопасности Украине с участием нескольких западноевропейских стран. «У нас уже была такая история со всем известным Будапештским меморандумом», — отметил он.

Ранее стало известно, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны (ПВО) системами производства стран НАТО. Об этом заявил глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак.