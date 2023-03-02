На Украине понадеялись на усиление ПВО системами НАТО

Глава офиса Зеленского Ермак заявил о необходимости усилить ПВО Украины системами НАТО

Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны (ПВО) системами производства стран НАТО. Об этом заявил глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак, который, как сообщили в Киеве, провел встречу с помощником генсеком НАТО Дэвидом Кеттлером, передает РИА Новости.

«Андрей Ермак отдельно отметил необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины современными системами, которые имеют члены альянса», — сообщили в офисе президента республики, отметив, что Ермак также выразил надежду на скорейшую поставку западных танков.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) рано или поздно отступят из Артемовска (украинское название — Бахмут), так как удерживать город любой ценой бессмысленно.