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10:58, 2 марта 2023Бывший СССР

В Раде допустили отступление ВСУ из Артемовска

Депутат Рады Рахманин заявил, что ВСУ рано или поздно отступят из Артемовска

Фото: John Moore / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рано или поздно отступят из Артемовска (украинское название — Бахмут), так как удерживать город любой ценой бессмысленно. Об этом заявил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает РИА Новости.

«Думаю, что Бахмут рано или поздно будет оставлен, потому что с военной точки зрения, если вы посмотрите карту, когда он охвачен с двух сторон, его отстаивать любой ценой не имеет смысла», — считает он.

Рахманин назвал ситуацию в городе критической. Главной проблемой, по его мнению, является «фактическое перерезание всех доступных путей поставок». Нардеп отметил, что боевые действия в Артемовске ведутся для достижения нескольких целей, одна из которых — подготовка условий для возможного отступления бойцов ВСУ.

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Кристина Есикова
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