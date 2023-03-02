В Эстонии заявили о необходимости передать ядерное оружие Украине

Глава МИД Эстонии Рейнсалу пожалел, что Украине невозможно поставить ядерное оружие

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что если Украина не присоединится к НАТО, то ядерное оружие могло бы стать ее гарантом безопасности, однако такой вариант невозможен. Его слова передает издание Newsweek.

«Честно, единственной гарантией помимо НАТО было бы предоставление ядерного оружия Украине», — считает он, отметив, что это не представляется возможным и является нежелательным, учитывая обязательства Североатлантического альянса по нераспространению ядерного оружия.

По словам Рейнсалу, НАТО не должна игнорировать намерение Украины вступить в объединение. Министр заявил, что даже после окончания конфликта украинской стороне якобы может грозить опасность. Как он предполагает, если республика не войдет в НАТО, то это станет основанием полагать, что Запад боится, в том числе возможности военных действий в будущем.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о едином мнении США и ФРГ, что НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине, несмотря на поддержку республики. Как он утверждает, государства Запада поддерживают Киев для защиты европейского миропорядка, но при этом главы стран обращают внимание на то, чтобы альянс не стал воюющей стороной.