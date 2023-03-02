Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:09, 2 марта 2023Бывший СССР

В Эстонии заявили о необходимости передать ядерное оружие Украине

Глава МИД Эстонии Рейнсалу пожалел, что Украине невозможно поставить ядерное оружие

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что если Украина не присоединится к НАТО, то ядерное оружие могло бы стать ее гарантом безопасности, однако такой вариант невозможен. Его слова передает издание Newsweek.

«Честно, единственной гарантией помимо НАТО было бы предоставление ядерного оружия Украине», — считает он, отметив, что это не представляется возможным и является нежелательным, учитывая обязательства Североатлантического альянса по нераспространению ядерного оружия.

По словам Рейнсалу, НАТО не должна игнорировать намерение Украины вступить в объединение. Министр заявил, что даже после окончания конфликта украинской стороне якобы может грозить опасность. Как он предполагает, если республика не войдет в НАТО, то это станет основанием полагать, что Запад боится, в том числе возможности военных действий в будущем.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о едином мнении США и ФРГ, что НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине, несмотря на поддержку республики. Как он утверждает, государства Запада поддерживают Киев для защиты европейского миропорядка, но при этом главы стран обращают внимание на то, чтобы альянс не стал воюющей стороной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Китайские компании запретили россиянам покупать дроны на AliExpress
На Кольцевой линии столичного метро увеличены интервалы движения поездов
В Подмосковье восстановят сгоревший склад Ozon
В США заключили контракт на строительство «летающего радара»
Россиянкам назвали модную одежду на весну 2023 года
Названа вторая после Турции любимая страна для отдыха у россиян
В Ленобласти усилят меры безопасности из-за атаки диверсантов под Брянском
Россиянам рассказали о риске заразиться опасными болезнями в общественной бане
Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом
Ребенок сдал полиции прятавшуюся в доме преступницу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.