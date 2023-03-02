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12:39, 2 марта 2023Мир

Шольц заявил о едином мнении США и ФРГ о вмешательстве НАТО в украинский кризис

Шольц: США и ФРГ едины во мнении, что НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

США и Германия едины во мнении, что НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине, несмотря на поддержку Киева, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова передает ТАСС.

По словам политика, западные страны поддерживают Украину для защиты европейского миропорядка, но при этом главы стран обращают внимание на то, чтобы НАТО не стала воюющей стороной. «В этом я согласен с американским президентом [Джо Байденом]», — отметил Шольц.

Ранее немецкий канцлер заявил, что Германия готова в ближайшее время обучить более тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины. «Для более одной тысячи солдат в самом ближайшем времени начнется подготовка в Германии», — сказал глава немецкого правительства, напомнив, что бундесвер уже обучил свыше трех тысяч украинских военнослужащих.

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Виктория Кондратьева
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