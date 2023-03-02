В Москве арестовали 28-летнего мужчину за финансирование террористов

В Москве суд поместил в СИЗО 28-летнего мужчину за финансирование террористов ИГ

В Москве суд арестовал и поместил в СИЗО 28-летнего мужчину, финансировавшего запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ). Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в марте 2017 года фигурант перевел члену террористической организации деньги.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Отмечается, что он признал вину.

Ранее стало известно, что в Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили двое боевиков запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ).