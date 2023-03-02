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19:38, 2 марта 2023Интернет и СМИ

Ида Галич получила травму в горах

Блогерша Ида Галич сильно ушибла палец, катаясь в горах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская блогерша и телеведущая Ида Галич сильно ушибла палец во время катания в горах. О полученной травме она рассказала в четверг, 2 марта, в личном Telegram-канале.

На опубликованном Галич снимке видно, что на средний палец ее левой руки наложена шина, он перевязан пластырем. Блогерша отметила, что травмировалась, упав во время катания. «Меня везли на специальном снегоходе с мигалкой», — раскрыла она и добавила, что планирует сделать рентген пальца.

Позднее Галич выложила ролик, снятый по итогам медобследования, и сообщила, что у нее нет перелома. «Просто ушиб», — поделилась она. Врачи запретили телеведущей принимать алкоголь, однако разрешили кататься.

Ранее Галич пожаловалась на мошеннические схемы в интернете, в которых злоумышленники представляются ее именем. По словам телеведущей, аферисты вымогают деньги у ее поклонников.

Перед этим Галич также рассказала о болезни. Блогерша раскрыла, что ей диагностировали острое воспаление, которое перешло с горла на уши.

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Маргарита Щигарева
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