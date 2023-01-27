Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:29, 27 января 2023Интернет и СМИ

Ида Галич рассказала о болезни

Блогерша Ида Галич рассказала о диагностированном ей остром воспалении ушей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярная российская телеведущая и блогерша Ида Галич рассказала о болезни. В своем Telegram-канале она написала, что ей диагностировали воспаление ушей.

«Врачи приехали. Такие зайки вообще! Быстро поставили мне диагноз», — написала Галич. По ее словам, медики диагностировали ей острое воспаление, которое перешло с горла на уши. «Хорошие новости — в грудь воспаление не ушло. Дышу я славно», — добавила она.

Ведущая также отметила, что через день вылетает в Москву из Дубая и надеется, что ее уши «не отвалятся во время полета».

В другом посте в Telegram она в шутку призвала россиян, жалующихся на медицину в России, попробовать в Дубае записаться к врачу по страховке. Ведущая отметила, что считает Москву «лучшим городом с прекрасно налаженной инфраструктурой». «Хочешь — аптек миллион, хочешь — доставка продуктов за 15 минут, хочешь спортом ночью заниматься — пожалуйста», — написала она.

Ранее Галич призналась, что беременность помогла ей перестать общаться с компаниями, в которых употребляли запрещенные вещества. По словам блогерши, ребенок чистит пространство вокруг нее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов
Британский генерал призвал НАТО передать любое оружие Украине
Сериал The Last of Us продлили на второй сезон
Белый дом не нашел доказательств поставок оружия США от талибов в Россию
Россиянина осудили на семь лет за избиение до смерти матери
Женщина украла десятки миллионов рублей, изменила внешность и исчезла на 25 лет
Бухгалтер российской коррекционной школы украла миллионы ради покупки иномарок
Предсказано будущее ипотечного рынка в России
На Украине сообщили о создании рот ударных беспилотников
Пассажир метро облил поезд с людьми из пожарного шланга и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.