Блогерша Ида Галич рассказала о диагностированном ей остром воспалении ушей

Популярная российская телеведущая и блогерша Ида Галич рассказала о болезни. В своем Telegram-канале она написала, что ей диагностировали воспаление ушей.

«Врачи приехали. Такие зайки вообще! Быстро поставили мне диагноз», — написала Галич. По ее словам, медики диагностировали ей острое воспаление, которое перешло с горла на уши. «Хорошие новости — в грудь воспаление не ушло. Дышу я славно», — добавила она.

Ведущая также отметила, что через день вылетает в Москву из Дубая и надеется, что ее уши «не отвалятся во время полета».

В другом посте в Telegram она в шутку призвала россиян, жалующихся на медицину в России, попробовать в Дубае записаться к врачу по страховке. Ведущая отметила, что считает Москву «лучшим городом с прекрасно налаженной инфраструктурой». «Хочешь — аптек миллион, хочешь — доставка продуктов за 15 минут, хочешь спортом ночью заниматься — пожалуйста», — написала она.

Ранее Галич призналась, что беременность помогла ей перестать общаться с компаниями, в которых употребляли запрещенные вещества. По словам блогерши, ребенок чистит пространство вокруг нее.