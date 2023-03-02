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20:17, 2 марта 2023Путешествия

В США пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за пожара на борту

Самолет Spirit Airlines экстренно сел во Флориде из-за загоревшегося аккумулятора

Фото: Ron Adar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В США пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines экстренно cел из-за загоревшегося в ручной клади аккумулятора. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в среду, 1 февраля. Во время полета на борту самолета Spirit Airlines, следовавшего по маршруту из Далласа в Орландо, вспыхнула портативная батарея, которая лежала в рюкзаке одного из пассажиров на багажной полке. Салон стал быстро заполняться дымом, и командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Джексонвиля (штат Флорида).

По словам очевидцев, тушить горящий рюкзак еще до прибытия экстренных служб бросился находившийся на борту бывший пожарный. Возгорание ликвидировали члены экипажа с помощью огнетушителей. Также сообщалось, что после приземления десять человек были госпитализированы с неопасными для жизни травмами.

Ранее в феврале на борту пассажирского самолета United Airlines взорвался ноутбук. Бортпроводники потушили возгорание с помощью огнетушителей и смогли его локализовать, но в процессе надышались дымом. После экстренной посадки лайнера четыре стюардессы отправились в больницу.

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Дарья Рыбак
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