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19:23, 2 марта 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила об артиллерийском ударе по диверсантам из Украины на Брянщине

ФСБ: по нарушившим границу РФ украинским диверсантам был нанесен артиллерийский удар

Фото: РИА Новости

По нарушившим государственную границу России диверсантам из Украины был нанесен артиллерийский удар после того, как они были выдавлены обратно за пределы страны. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.

Противник, оказавшийся на территории Украины, был подвергнут массированному артиллерийскому удару. В результате принятых мер вылазка украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области была пресечена.

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Любовь Ширижик
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