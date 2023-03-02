ФСБ сообщила об артиллерийском ударе по диверсантам из Украины на Брянщине

ФСБ: по нарушившим границу РФ украинским диверсантам был нанесен артиллерийский удар

По нарушившим государственную границу России диверсантам из Украины был нанесен артиллерийский удар после того, как они были выдавлены обратно за пределы страны. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.

Противник, оказавшийся на территории Украины, был подвергнут массированному артиллерийскому удару. В результате принятых мер вылазка украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области была пресечена.