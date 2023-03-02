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16:58, 2 марта 2023Силовые структуры

Силовики обнаружили большое количество взрывных устройств в Брянской области

Силовики обнаружили в Климовском районе под Брянском большое количество взрывных устройств

Фото: РИА Новости

Силовики обнаружили большое количество взрывных устройств в Климовском районе Брянской области после проникновения на территорию региона украинских диверсантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Сейчас саперы занимаются разминированием.

По данным спецслужбы, в результате нападения диверсионной группы был убит мирный житель, а 11-летний школьник получил огнестрельное ранение.

В ведомстве подчеркнули, что правоохранители контролируют ситуацию в населенных пунктах Климовского района. Сейчас ведется проверка и осмотр территории.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла автомобиль.

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Елизавета Новикова
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