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16:57, 2 марта 2023Силовые структуры

ФСБ начала разминировать взрывчатку в Климовском районе Брянской области

ФСБ начала разминирование взрывных устройств в Климовском районе Брянской области

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Климовском районе Брянской области после нападения украинских диверсантов обнаружили большое количество взрывных устройств, ведется их разминирование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что правоохранители контролируют ситуацию в населенных пунктах Климовского района. В настоящее время там ведется проверка, осмотр территории, а также разминирование обнаруженной взрывчатки.

Ранее сообщалось, что в приграничном районе Брянской области проводится спецоперация по уничтожению вооруженных украинских диверсантов, которые пересекли государственную границу России. По данным спецслужбы, в результате нападения диверсионной группы был убит мирный житель, 11-летний школьник получил огнестрельное ранение.

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Илона Палей
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