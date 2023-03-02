ФСБ начала разминировать взрывчатку в Климовском районе Брянской области

ФСБ начала разминирование взрывных устройств в Климовском районе Брянской области

В Климовском районе Брянской области после нападения украинских диверсантов обнаружили большое количество взрывных устройств, ведется их разминирование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что правоохранители контролируют ситуацию в населенных пунктах Климовского района. В настоящее время там ведется проверка, осмотр территории, а также разминирование обнаруженной взрывчатки.

Ранее сообщалось, что в приграничном районе Брянской области проводится спецоперация по уничтожению вооруженных украинских диверсантов, которые пересекли государственную границу России. По данным спецслужбы, в результате нападения диверсионной группы был убит мирный житель, 11-летний школьник получил огнестрельное ранение.