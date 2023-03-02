Названы лучшие для жизни города России

«Сравни»: Москва и Санкт-Петербург возглавили список лучших для жизни городов России

Россиянам назвали лучшие для жизни города — рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Список составили эксперты финансового маркетплейса «Сравни», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики учли соотношение стоимости квартиры к зарплате в выбранных городах, уровень преступности, плотность населения, показатель загрязнения воздуха и среднюю продолжительность жизни. Москва отличилась комфортным проживанием и развитой инфраструктурой. Индекс соотношения стоимости квартиры к зарплате в столице высокий, однако другие показатели компенсируют этот фактор. За счет введения общественного электротранспорта и масштабного озеленения в городе улучшилась экология, а на фоне изменений в системе здравоохранения — рост продолжительности жизни.

В занявшем вторую строчку топа Петербурге индекс соотношения стоимости квартиры к зарплате оказался ниже московского. При этом в Северной столице также много зеленых насаждений, благодаря чему качество воздуха находится на высоком уровне. Тем не менее уровень преступности здесь выше, а продолжительность жизни меньше. Тройку лидеров замкнул Калининград: жителям этого города проще накопить на жилье, продолжительность жизни и качество воздуха являются средними по России, а уровень преступности невысокий.

В первую пятерку самых комфортных для жизни городов также вошли Тюмень и Сочи. В первой десятке оказались Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.

Ранее россияне рассказали, где мечтают жить на пенсии. Большинство участников опроса (23 процента) проголосовали за Сочи, 18 процентов — за Санкт-Петербург, а 17 процентов — за Анапу.