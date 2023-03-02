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15:10, 2 марта 2023Россия

В Совфеде отреагировали на действия украинских диверсантов под Брянском

Сенатор Косачев назвал гостерроризмом действия украинских диверсантов под Брянском

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Действия украинских диверсантов в Брянской области являются проявлением гостерроризма. Так на них отреагировал член Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен десятилетний ребенок. Вооруженные силы России проводят мероприятия по ликвидации диверсантов, заявил глава региона.

По словам члена Совфеда, действия Украины окончательно лишили ее возможности стать демократической страной, а также лишили суверенитета. Косачев добавил, что прощения Украине быть не может.

«Теперь еще и до государственного терроризма дело дошло, примитивного, банального и жестокого. И не подлежащего прощению. Прощай, Украина. Ты бездарно упустила свою судьбу», — заявил сенатор.

Известно, что Вооруженные силы России уже ведут работу по поиску и уничтожению диверсантов.

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Марк Леонов
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