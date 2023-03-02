В Пензенской области ввели усиленный режим охраны общественного порядка

Губернатор Пензенской области поручил ввести усиленный режим охраны общественного порядка

На фоне трагических событий в Брянской области пензенский губернатор Олег Мельниченко распорядился ввести усиленный режим охраны общественного порядка в регионе. Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области.

Мельниченко поручил руководителям всех оперативных служб и подразделений организовать работу ведомств в особом режиме, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. Подразделения полиции и Росгвардии должны обеспечить надежную охрану объектов жизнеобеспечения и безопасность населения. Также ведомствами организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки.

Под особый контроль взяты социально значимые объекты, места проведения массовых мероприятий, например, торговые центы. Также под особым вниманием объекты торговли, хранения и использования огнестрельного оружия. Сотрудники правоохранительных органов примут меры для сведения к минимуму транспортировки огнестрельного оружия и патронов.

Трагические события в Брянской области пензенский губернатор назвал актом терроризма и ненависти к мирным жителям.

Утром 2 марта 2023 года группа украинских диверсантов проникла в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. После ДРГ отступила на территорию Украины, а Минобороны России сообщило об артиллерийском ударе по диверсантам.