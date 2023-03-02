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13:02, 2 марта 2023Мир

Администрацию Байдена уличили в разжигании этнических чисток в Израиле

Foreign Policy: администрация президента США Байдена поддержала этнические чистки Израиля

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает этнические чистки Израиля в отношении палестинцев. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

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Глеб Бажуткин
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