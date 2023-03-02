Администрацию Байдена уличили в разжигании этнических чисток в Израиле

Foreign Policy: администрация президента США Байдена поддержала этнические чистки Израиля

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает этнические чистки Израиля в отношении палестинцев. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.