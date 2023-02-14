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03:59, 14 февраля 2023Мир

США обеспокоились расширением присутствия Израиля на берегу Иордана

США обеспокоились планами Израиля расширить присутствие на Западном берегу реки Иордан

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обеспокоены планами Израиля расширить свое присутствие на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы решительно возражаем против таких односторонних мер, которые провоцируют напряженность и подрывают перспективы достижения переговорным путем бигосударственного решения», — заявил Прайс, комментируя решение правительства Израиля запустить процесс легализации девяти поселенческих форпостов и строительство жилья для еврейских поселенцев на данных территориях.

В ноябре посол США в Израиле Том Найдс предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, возглавляющего Блок правых и религиозных партий израильского парламента, от его предвыборного обещания захватить Западный берег Иордана.«Мы не поддерживаем аннексию, и мы будем бороться с любыми попытками сделать это», — сказал американский посол.

2 июля бывший президент США Джимми Картер раскритиковал желание Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан и назвал его незаконным захватом земель.

Марина Совина
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