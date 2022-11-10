США предостерегли Израиль от захвата Святой земли

WSJ: США предостерегли Нетаньяху и его сопартийцев от обещания захватить Святую землю

Посол США в Израиле Том Найдс предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, возглавляющего Блок правых и религиозных партий израильского парламента, от его предвыборного обещания захватить Западный берег реки Иордан. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«Наша позиция достаточно ясна. Мы не поддерживаем аннексию, и мы будем бороться с любыми попытками сделать это», — сказал американский посол. Пресс-служба Нетаньяху отказалась комментировать его заявление.

Найдс отметил, что, несмотря на иногда возникающие разногласия, США остаются союзником Израиля.

Сообщается, что Блок правых и религиозных партий, возглавляемый Нетаньяху, выступает за захват Западного берега реки Иордан, де-факто подконтрольный Палестине. Администрация президента США Джо Байдена настаивает, что аннексия этих территорий противоречит давней политике США на Ближнем Востоке.

3 ноября Нетаньяху, который уже занимал должность премьер-министра Израиля с 2009 по 2021 год, выиграл очередные выборы и вернулся к занимаемой им ранее должности.

2 июля бывший президент США Джимми Картер раскритиковал желание Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан и назвал его незаконным захватом земель.

3 июня Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега. По мнению Нетаньяху, страна впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией. После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль — спорными.