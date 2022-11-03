Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:18, 3 ноября 2022Мир

Нетаньяху выиграл на выборах и вернулся на пост премьера Израиля

Премьер Израиля Лапид поздравил Нетаньяху с победой на выборах и готовится передать пост
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ammar Awad / Reuters

Премьер-министр Израиля Яир Лапид позвонил лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху, чтобы поздравить его с победой на парламентских выборах на пост премьер-министра. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Также Лапид сообщил Нетаньяху, что его администрация готовится передать власть оппозиционной партии. «Государство Израиль превыше всех политических соображений. Я желаю Нетаньяху успеха на благо народа Израиля и государства Израиль», — сказал Лапид в разговоре.

Таким образом Нетаньяху, который уже занимал эту должность с 2009 по 2021 год, выиграл очередные выборы и вернулся на пост, чтобы стать 11-м премьером Израиля

Ранее представитель МВД Израиля Михаил Зингерман призвал граждан, имеющих право на ношение оружия, взять его с собой на выборы для предотвращения возможных опасных ситуаций. По информации Минобороны, в распоряжении властей были данные о возможных терактах на избирательных участках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Нетаньяху выиграл на выборах и вернулся на пост премьера Израиля
В ЕС допустили передачу замороженных активов ЦБ России Украине
Самый дорогой iPhone впервые подешевел
Уролог призвал не пить слишком много за один раз
Определился состав сборной России по футболу на матч с Таджикистаном
Британии предрекли резкое падение цен на жилье
Обезьяна пристрастилась к алкоголю и начала грабить торгующие спиртным магазины
Глава российского региона рассказал о дебоше мобилизованных в зоне СВО
Россияне передумали покупать жилье на популярном курорте
Названы причины появления буфетов в московских поликлиниках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.