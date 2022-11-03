Нетаньяху выиграл на выборах и вернулся на пост премьера Израиля

Премьер Израиля Лапид поздравил Нетаньяху с победой на выборах и готовится передать пост

Премьер-министр Израиля Яир Лапид позвонил лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху, чтобы поздравить его с победой на парламентских выборах на пост премьер-министра. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Также Лапид сообщил Нетаньяху, что его администрация готовится передать власть оппозиционной партии. «Государство Израиль превыше всех политических соображений. Я желаю Нетаньяху успеха на благо народа Израиля и государства Израиль», — сказал Лапид в разговоре.

Таким образом Нетаньяху, который уже занимал эту должность с 2009 по 2021 год, выиграл очередные выборы и вернулся на пост, чтобы стать 11-м премьером Израиля

Ранее представитель МВД Израиля Михаил Зингерман призвал граждан, имеющих право на ношение оружия, взять его с собой на выборы для предотвращения возможных опасных ситуаций. По информации Минобороны, в распоряжении властей были данные о возможных терактах на избирательных участках.