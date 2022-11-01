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08:32, 1 ноября 2022Мир

Полиция Израиля призвала граждан взять оружие на выборы

Полиция Израиля призвала граждан с правом на ношение оружия взять его с собой на выборы

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Полиция Израиля призвала граждан, имеющих право на ношение оружия, взять его с собой на выборы для предотвращения возможных опасных ситуаций. Об этом сообщил представитель правоохранительного ведомства Михаил Зингерман, передает РИА Новости.

1 ноября в Израиле начались парламентские выборы. Этот день в стране объявили выходным, в большинстве учебных заведений организовали избирательные участки. Кроме того, израильская армия закрыла КПП на границе с территориями Западного берега реки Иордан и сектора газа на день голосования.

По данным агентства, полиция переведена в режим повышенной готовности. «Что касается граждан, которые имеют право на ношение оружия, — мы говорим, что эти граждане должны иметь его при себе и могут воспользоваться им при определенных экстремальных ситуациях, которые могут угрожать жизни граждан», — уточнил Зингерман.

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Виктория Кондратьева
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