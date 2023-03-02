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19:47, 2 марта 2023Силовые структуры

Хакеры из Infraud Organization признали вину в IT-преступлениях на суде в Москве

В Москве хакеры из Infraud Organization признали на суде вину в совершении IT-преступлений

Фото: Bibhash Banerjee / Unsplash

В Таганском суде Москвы начался процесс над членами хакерской группировки Infraud Organization, обвиняемых в кибермошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Четверо подсудимых — братья Марк и Константин Бергманы, Кирилл Самокутяев и Андрей Новак — полностью признали вину в нелегальной торговле данными банковских карт. Ущерб от совершенных ими IT-преступлений оценивается в один миллиард рублей.

Им вменяется статья 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»).

Из обвинительного заключения следует, что братья Бергманы не позднее 2012 года открыли онлайн-площадку unicvv.ru, где торговали крадеными данными. Позже к ним присоединились Новак и Самокутяев. Установить остальных членов хакерской группировки пока не удалось.

Сотрудники управления «К» МВД России и ФСБ задержали хакеров в начале 2022 года во время контрольной закупки. В результате обысков силовики изъяли у них криптовалюту на общую сумму в один миллиард рублей. Фигуранты дела сразу пошли на сотрудничество со следствием.

Подсудимым избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.

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Любовь Ширижик
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