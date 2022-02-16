Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Задержанные в Москве участники хакерской группировки признали вину

Организатор и трое членов хакерской группы The Infraud Organization признали свою вину

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Предполагаемый основатель The Infraud Organization Андрей Новак и трое членов этой международной хакерской группы признали свою вину и сотрудничают со следствием. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает РИА Новости.

22 января сообщалось, что Новак был арестован в Москве по обвинению в кибермошенничестве. По данным следствия, он и его сообщники причастны к IT-преступлениям в США с ущербом в 530 миллионов долларов. Основным способом заработка хакеров были кражи данных кредитных карт и их использование. Сейчас ведется поиск остальных участников сообщества.

Это вторая крупная спецоперация против хакеров с начала 2022 года. 14 января правоохранительные органы при оперативной поддержке ФСБ задержали участников группировки REvil, которые занимались распространением вирусов-вымогателей. У хакеров тогда были изъяты 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 премиум-авто, купленных на доходы от незаконной деятельности. На след банды спецслужбы вышли после обращения властей США, сообщивших о причастности лидера группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний. В результате действий ФСБ и МВД России группировка прекратила существование.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на обращение Байдена к россиянам
Власти нашли способ обойти требования Европы по «русским офшорам»
В Крыму депутат на BMW насмерть сбил пенсионерку и скрылся
80-летний российский академик стал фигурантом дела о хищении миллионов рублей
Раскрыта популярность Зеленского среди украинцев
Названа стоимость аренды «блогерской» квартиры в Москве
Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков
Старт продаж билетов в космос взвинтил акции Virgin Galactic
Популярная азиатская страна анонсировала смягчение правил въезда для россиян
В Совфеде указали на изменившееся отношение Байдена к России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.