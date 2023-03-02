Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:53, 2 марта 2023Забота о себе

Названы эффективные способы избежать серьезных травм в зрелом возрасте

Эндокринолог Онучина: избежать потери мышечной массы в зрелости поможет прием витамина D

Фото: Unsplash

Избежать потери мышечной массы в зрелом возрасте поможет прием витаминов и физическая активность. Об этом эндокринолог, кандидат медицинских наук Юлия Онучина рассказала в беседе с «Газетой.ру».

Онучина объяснила, что в зрелости люди начинают терять мышечную массу, однако есть несколько способов снизить риск развития этого процесса. Одним из самых эффективных она назвала регулярные занятия спортом. Физические нагрузки сделают пожилых людей сильнее и снизят риск случайных падений, которые могут вызвать серьезные травмы вплоть до переломов, восстановление после которых может длиться очень долго.

Материалы по теме:
«В этой области мировая медицина зашла в тупик» Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
«В этой области мировая медицина зашла в тупик»Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
20 ноября 2020
С хирургической точностью. Роботы проводят операции на живых организмах. Когда они заменят обычных врачей?
С хирургической точностью.Роботы проводят операции на живых организмах. Когда они заменят обычных врачей?
13 февраля 2022

Также, чтобы сохранить мышцы сильными в преклонном возрасте, эндокринолог посоветовала обязательно контролировать уровень кальция и витамина D в плазме крови. При возникновении дефицита этих ценных веществ в организме надо своевременно восполнять его с помощью коррекции питания и приема добавок.

В некоторых зарубежных исследованиях показано, что добавление к питанию витамина D в дозе 800 МЕ вместе с препаратом кальция дозой 1000 миллиграммов в сутки в течение 12 месяцев увеличивает мышечную силу и улучшает показатели равновесия

Юлия Онучинаврач-эндокринолог, кандидат медицинских наук

Помимо этого, по словам Онучиной, для здорового старения необходимо следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови — и делать это необходимо начиная со среднего возраста.

Ранее врач-эндокринолог Софья Цатурян развеяла популярный миф о похудении. По ее словам, заявление, что обмен веществ якобы можно ускорить при помощи диет и БАДов, не более чем маркетинговая уловка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила об операции по уничтожению прорвавшихся в Россию диверсантов
Администрацию Байдена уличили в разжигании этнических чисток в Израиле
В Чехии призвали готовиться к интенсивному военному конфликту
Отели горнолыжных курортов Сочи анонсировали снижение цен на отдых в марте
В украинских регионах на границе с Брянской областью объявили воздушную тревогу
Ежедневная быстрая ходьба снизила риск ранней смерти
Стало известно о состоянии раненного в Брянской области ребенка
В Белоруссии задержали подстрекавших к собраниям нашумевшей группировки блогеров
Азербайджан потратил на восстановление Карабаха миллиарды долларов
В России пообещали удвоить выпуск «Москвичей»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.