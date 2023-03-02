Названы эффективные способы избежать серьезных травм в зрелом возрасте

Эндокринолог Онучина: избежать потери мышечной массы в зрелости поможет прием витамина D

Избежать потери мышечной массы в зрелом возрасте поможет прием витаминов и физическая активность. Об этом эндокринолог, кандидат медицинских наук Юлия Онучина рассказала в беседе с «Газетой.ру».

Онучина объяснила, что в зрелости люди начинают терять мышечную массу, однако есть несколько способов снизить риск развития этого процесса. Одним из самых эффективных она назвала регулярные занятия спортом. Физические нагрузки сделают пожилых людей сильнее и снизят риск случайных падений, которые могут вызвать серьезные травмы вплоть до переломов, восстановление после которых может длиться очень долго.

Также, чтобы сохранить мышцы сильными в преклонном возрасте, эндокринолог посоветовала обязательно контролировать уровень кальция и витамина D в плазме крови. При возникновении дефицита этих ценных веществ в организме надо своевременно восполнять его с помощью коррекции питания и приема добавок.

В некоторых зарубежных исследованиях показано, что добавление к питанию витамина D в дозе 800 МЕ вместе с препаратом кальция дозой 1000 миллиграммов в сутки в течение 12 месяцев увеличивает мышечную силу и улучшает показатели равновесия Юлия Онучина врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук

Помимо этого, по словам Онучиной, для здорового старения необходимо следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови — и делать это необходимо начиная со среднего возраста.

Ранее врач-эндокринолог Софья Цатурян развеяла популярный миф о похудении. По ее словам, заявление, что обмен веществ якобы можно ускорить при помощи диет и БАДов, не более чем маркетинговая уловка.