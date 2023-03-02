Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:37, 2 марта 2023Россия

Роспотребнадзор оценил риск распространения холеры в России

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что риск распространения холеры в России минимален

Фото: Pixabay

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность распространения холеры в России. По ее словам, риски распространения инфекции в стране минимальны, сообщает РИА Новости.

«В нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем все, чтобы их не допустить», — заявила она.

Попова отметила, что власти предпринимают все необходимые меры для того, чтобы россияне были защищены от заболевания. Она добавила, что в России имеются запасы отечественной вакцины от холеры, которая является эффективным средством борьбы с инфекцией.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что с середины декабря в мире ухудшается ситуация с заболеваемостью холерой. Уточняется, что к началу февраля вспышки заболевания зафиксировали минимум в 18 странах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский военный оценил потери ВСУ в Артемовске
Роспотребнадзор оценил риск распространения холеры в России
В России предложили запретить повышать арендную плату для бизнеса
Патрушев обсудил сотрудничество с Россией с президентом Кубы и Раулем Кастро
Бритни Спирс продала дом в убыток
В аэропорту Домодедово создадут развлекательную зону по мотивам «Простоквашино»
В США заявили о вставшем на сторону России Южном полушарии
Премьер Молдавии сообщил о планах страны вооружаться
Белоруссия возьмет у РФ кредит на строительство АЭС
В Белом доме назвали Байдена бесстрашным президентом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.