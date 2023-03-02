Роспотребнадзор оценил риск распространения холеры в России

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что риск распространения холеры в России минимален

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность распространения холеры в России. По ее словам, риски распространения инфекции в стране минимальны, сообщает РИА Новости.

«В нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем все, чтобы их не допустить», — заявила она.

Попова отметила, что власти предпринимают все необходимые меры для того, чтобы россияне были защищены от заболевания. Она добавила, что в России имеются запасы отечественной вакцины от холеры, которая является эффективным средством борьбы с инфекцией.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что с середины декабря в мире ухудшается ситуация с заболеваемостью холерой. Уточняется, что к началу февраля вспышки заболевания зафиксировали минимум в 18 странах.