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13:00, 2 марта 2023Путешествия

Отели горнолыжных курортов Сочи анонсировали снижение цен на отдых в марте

TourDom: отели «Красной Поляны» и «Розы Хутор» объявили о проведении акций для туристов

Фото: Robson Hatsukami Morgan / Unsplash

Отели горнолыжных курортов в Сочи анонсировали снижение цен на отдых в марте — «Красная Поляна» и «Роза Хутор», надеясь повысить загрузку за оставшиеся до 8 марта дни, объявили о проведении акций для туристов. Об этом сообщает портал TourDom.

«На данный момент отели загружены более чем на 65 процентов. Снега в горах достаточно, март — отличное время для катания», — заявила директор по стратегическому развитию курорта «Красная Поляна» Ольга Филипенкова.

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Так, выгодно провести отпуск в начале первого весеннего месяца соотечественникам можно в гостинице категории две звезды AYS Design Hotel на «Роза Хутор» — проживание для семьи из трех человек обойдется в 53 тысячи рублей, если выбрать двухместный номер в блоке с видом на горы без питания. В период до 15 марта отель дарит дополнительные сутки при бронировании от четырех дней.

Также доступные варианты предлагает трехзвездочный «Azimut Парк Отель Фристайл» на «Розе Хутор». В марте гостиница проводит акцию, предлагая отдыхающим скидки до 20 процентов при бронировании от двух дней. Семидневное размещение в номере категории Superior будет стоить 70 тысяч рублей на троих. При включении завтраков цена составит 83 тысячи рублей.

Отпуск в отеле категории четыре звезды «Панорама by Mercure» на «Красной Поляне» семье из трех человек обойдется в 110 тысяч рублей с завтраками. Для именинников и жителей Южного федерального округа в гостинице предусмотрено особое предложение — недельное проживание от 104 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Сочи назван самым востребованным городом для отдыха у россиян в Международный женский день — на популярный южный курорт приходится порядка 10 процентов всех заказов. Также, согласно данным бронирований, соотечественники устремятся в МосквуСанкт-ПетербургКазаньКалининградИркутск и Кисловодск

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Валентина Процкова
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