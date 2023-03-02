Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:58, 2 марта 2023Интернет и СМИ

Пользователям iPhone назвали три способа защититься от хакеров

Профессор Шматиков посоветовал использовать диспетчер паролей на устройствах IPhone

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Профессор компьютерных наук из Корнельского университета Виталий Шматиков перечислил пользователям iPhone три способа защитить личную информацию от хакеров. Его комментарий публикует издание CBS news.

Важным условием для безопасности личных данных он назвал отказ от хранения паролей от сайтов и приложений с приватной информацией на устройстве. Шматиков рекомендует использовать диспетчер паролей — специальное приложение, которое генерирует и хранит коды.

Кроме того, профессор посоветовал настроить двухфакторную аутентификацию, то есть подтверждение входа с помощью не только пароля, но и другого гаджета, например iPad или Apple Watch. При этом, по словам специалиста, в качестве второго этапа подтверждения лучше использовать не СМС-сообщения, а специальные приложения, такие как Google Authenticator или Duo.

Материалы по теме:
«Представьте, что интернета больше нет» Корпорации заманивают людей в замкнутые экосистемы. Как они захватывают интернет?
«Представьте, что интернета больше нет»Корпорации заманивают людей в замкнутые экосистемы. Как они захватывают интернет?
1 декабря 2022
Новый европейский закон заставит Apple изменить iPhone. Как это скажется на ценах и пользователях?
Новый европейский закон заставит Apple изменить iPhone.Как это скажется на ценах и пользователях?
7 декабря 2022

Еще одной мерой профессор назвал обязательное использование функций Touch ID или Face ID. При этом, как уточнил Шматиков, если пользователь вводит код доступа в общественных местах, нужно обязательно прикрывать экран рукой и использовать сложный пароль.

Говоря о последней мере безопасности, издание со ссылкой на Wall Street Journal обратило внимание на то, что в последнее время мошенники начали взламывать украденные iPhone с помощью подсмотренных паролей. Злоумышленники наблюдают, как пользователи iPhone вводят коды доступа, запоминают комбинации, а затем крадут устройства, входят в систему и меняют пароли Apple ID. Это дает мошенникам время, чтобы получить доступ к учетным записям, включая финансовые приложения, и заблокировать любые попытки сброса измененных паролей.

Ранее россиянам назвали способы обезопасить себя от онлайн-мошенников. IT-эксперт посоветовал не отправлять персональные данные в соцсетях и мессенджерах, не пользоваться нелицензионным ПО и не переходить по подозрительным ссылкам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Оксана Петина
Обсудить
Последние новости
Медведев предостерег НАТО от вступления в войну против России
Останки мужчины нашли в желудке у акулы через восемь дней после его исчезновения
США опровергли передачу данных Украине для нанесения ударов по России
Сексолог назвала пикантный способ улучшить отношения в паре
ЦСКА одержал победу в первом матче плей-офф Кубка Гагарина
Мать раненого в Брянской области мальчика рассказала о состоянии сына
Медведев указал на признаки вовлечения НАТО в военный конфликт
Медведев указал Западу на поддержку террористов после диверсии под Брянском
Григорий Лепс ответил на вопрос о пластических операциях
Девушка нашла на кровати ядовитого паука и сделала его своим питомцем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.