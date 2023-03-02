Экспортная выручка российских IT-компаний рухнула

«Руссофт»: экспортная выручка российских IT-компаний за год упала на 12-17%, до $8,4 млрд

По итогам прошлого года выручка российских IT-компаний от продаж продуктов и услуг за рубеж рухнула на 12-17 процентов, составив 8,4 миллиарда долларов. Об этом «Коммерсанту» сообщает ассоциация «Руссофт».

Сокращение поставок связано с введенными санкциями и другими ограничениями, из-за которых российские разработчики покинули европейский и американский рынки. По данным одного из источников газеты, некоторые европейские покупатели все же продолжают сотрудничать с российскими производителями, однако в основном компаниям приходится перенаправлять экспорт в страны СНГ, Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока. Также растет интерес к рынкам Африки, Южной и Центральной Америки, но «шансы значительно увеличить там продажи за короткий срок невелики», отмечает глава «Руссофта» Валентин Макаров.

В Минцифры заявляют, что за рубежом востребованы российские решения в области «цифровизации транспортной логистики, сельскохозяйственной, добывающей промышленности». Однако признают, что «существуют сложности с трансакциями для открытия и поддержки бизнеса, а также вывода прибыли в Россию». По состоянию на осень 2022 года, по оценкам Центра стратегических разработок, в российских технологиях бвли заинтересованы 18 стран, среди которых Китай, Бразилия, Индия, Турция и Саудовская Аравия.

После начала спецоперации на Украине Россию, по информации Минцифры, покинули около ста тысяч айтишников, что эквивалентно десяти процентам от общего количества специалистов российских IT-компаний. В общей сложности с конца сентября 2022 года из страны, по данным источников Forbes, уехали примерно 700 тысяч человек, однако в Кремле информацию опровергли.