Кремль назвал фейком информацию о 700 тысячах уехавших россиян

Песков назвал фейком информацию о том, что из России уехали 700 тысяч граждан

Информация о том, что из России уехали 700 тысяч граждан, является фейком. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов, в частности русская редакция «Форбс» опубликовали данные, что с 21 сентября из России уехали около 700 тысяч граждан.

«Нет, [эта цифра] не является [близкой к правде]. Это похоже на какую-то утку», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что не знает о таком издании, поэтому он считает, что не следует воспринимать подобную информацию всерьез.

«Точными цифрами не обладаю, но, конечно же, они далеки от того, чтобы быть такими, о чем утверждается в этом сообщении», — заключил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что отечественным туристам, желающим срочно выехать за границу, предложили покинуть Россию на яхте. Так, стоимость билета на судно, которое отправляется из Севастополя в турецкий Синоп, стартует от 150 тысяч рублей на одного.