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02:08, 2 марта 2023Из жизни

Отвергнутый невестой мужчина забил ее ножом на глазах у коллег

The Times of India: в Индии мужчина забил невесту ножом за отказ выйти за него замуж

Фото: Rebecca Conway / Getty Images

В городе Бангалор, Индия, 28-летний Динакар Банала получил отказ 25-летней невесты Лилы Павитры Наламати выйти за него замуж и забил ее ножом. Об этом сообщает The Times of India.

Пара состояла в отношениях в течение пяти лет и собиралась вступить в брак. «Однако семья девушки не была готова к свадьбе, потому что жених принадлежал к другой касте. Наламати сказала Баналау, что ее семья не даст согласие на брак, и она подчинится этому решению», — говорит окружной прокурор.

После этого отвергнутый мужчина пришел к офису, где работала Наламати, дождался, когда она выйдет на улицу и более 16 раз ударил ее ножом на глазах у коллег. Девушка скончалась от полученных ранений.

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Полиция арестовала Банала и обвинила его в убийстве. Ведется дальнейшее расследование.

Кастовая система — общее название социальных групп, на которые исторически разделяют индийское общество. Согласно этой системе, общество делится на четыре сословия от высшего к низшему — брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Людям, принадлежащим к разным кастам, запрещено жениться и есть за одним столом.

Ранее сообщалось, что в Египте мужчина убил 19-летнюю девушку за отказ выйти за него замуж, а затем покончил с собой. Перед нападением он записал видео, в котором назвал себя преступником и заявил, что жил ради этой девушки и теперь намерен ей отомстить.

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Алиса Удовик
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