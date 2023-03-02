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04:00, 2 марта 2023Ценности

Джулия Фокс прошлась по Парижу в прозрачном платье с голой грудью

Актриса Джулия Фокс прошлась по Парижу в прозрачном платье с голой грудью

Фото: Jacopo Raule / Getty Images

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

Известно, что 33-летняя знаменитость приехала в Париж, чтобы посетить Неделю моды. Телезвезда прошлась по улицам города в прозрачном облегающем платье черного цвета, которое демонстрировало ее голую грудь. Кроме того, одежда была оформлена вырезом на пупке с пирсингом. Вдобавок Фокс надела кожаное болеро и солнечные очки, а в руках держала сумку в тон образа.

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На размещенных кадрах видно, что волосы манекенщицы была распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. При этом брови актриса обесцветила, а из аксессуаров предпочла надеть несколько колец.

Джулия Фокс не в первый раз выходит в свет в подобной одежде. В феврале бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста появилась на публике в обнажающем тело наряде. Актриса посетила вечеринку в платье, созданном из обрезков поясов джинсов. Ее образ дополнили оверсайз-куртка, ботильоны и небольшая сумка из денима.

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Майя Пономаренко
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