В Хабаровском крае запретили охоту на кабанов ради спасения тигров

В Хабаровском крае на три года запретили охоту на кабанов ради спасения тигров

В Хабаровском крае с июня вводится запрет на охоту на кабанов. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

«Мною подписано распоряжение о запрете в Хабаровском крае всех видов охоты на кабана, за исключением научных целей... Главная цель запрета — восстановление популяции животного, которое является важным биологическим объектом в экосистеме и источником питания для краснокнижных хищников, в первую очередь, амурского тигра», — заявил глава региона.

По его словам, запрет будет действовать в течение трех лет. Как надеются власти, за это время численность кабанов в крае сможет восстановиться.

Как пояснил Дегтярев, за последние два года число обитающих на территории региона сократилось на 75 процентов, с 15 650 до 3834 особей. В то же время численность амурских тигров продолжает расти. В результате хищники в поисках пропитания все чаще выходят в населенные пункты, что представляет опасность для местных жителей.

